Медведев заявил о возможности отменить мораторий на смертную казнь в РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в случае необходимости.

По словам бывшего президента, в крупнейших странах мира, обладающих ядерным оружием (США, Китай, Индия), есть смертная казнь, тогда как в России действует соответствующий мораторий.

"В рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолён в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества", — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что в России иностранцы устраивают диверсии и теракты на железнодорожных объектах, да и некоторые граждане РФ не проявляют патриотических настроений — они поджигают военкоматы и разрушают объекты инфраструктуры. Медведев напомнил, что во времена Великой Отечественной войны подобных "саботажников" расстреливали без суда и следствия.

"Потому что если ты предатель, совершивший такое преступление в военное время, то у тебя нет ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни", — подчеркнул политик.