Кандидат в Конгресс Холлман: политика Байдена привела к рекордной инфляции в США

Неудачная политика президента США Джо Байдена и его администрации привела к рекордной инфляции на территории государства. Об этом сообщил кандидат в американский Конгресс, представляющий республиканскую партию, Уэсли Холлман.

По его словам, Байден начал принимать неверные решения в экономической сфере ещё в период пандемии COVID-19. В интервью РИА Новости Холлман отметил, что Белый дом призывал американцев к тому, чтобы они не выходили на работу.

"Это одна из причин, почему мы сейчас наблюдаем проблемы с рабочей силой", — указал республиканец.

Он добавил, что рекордная инфляция спровоцировала подорожание топлива и продовольствия в США. Как пояснил политик, кризис серьёзно ударил по благосостоянию рядовых американцев.

Кроме того, Холлман прокомментировал и другие "безрассудные" решения Байдена. Он считает, что власти США поспешно вывели своих военных из Афганистана в прошлом году. Также республиканец осудил политику официального Вашингтона по украинскому вопросу, которая привела к нарушениям в логистике поставок нефтепродуктов и пшеницы на международные рынки.