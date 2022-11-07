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WSJ: советник Байдена ведёт переговоры с Ушаковым и Патрушевым

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Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан последние месяцы ведёт конфиденциальные переговоры с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что целью переговоров было предотвращение эскалации конфликта на Украине, включая угрозу использования ядерного оружия.

По данным источников, стремление представителя Белого дома к контактам с Россией не находит поддержки у других высокопоставленных политиков в США, которые не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным.

Газета также пишет, что советник Байдена в диалоге с Киевом призывал послать открытый сигнал о готовности к урегулированию с Москвой.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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