Критика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении цен на газ США, который вынуждены покупать страны Европы из-за антироссийского эмбарго, подрывает престиж Вашингтона и ведёт к расколу в Евросоюзе, заявили китайские аналитики.
Ранее Макрон заявил, что не считает завышение стоимости американского СПГ в четыре раза "дружественным" шагом.
"Пока Запад изо всех сил пытается изобразить своё единство на фоне российско-украинского конфликта, Франция явно не защищает престиж США. Это обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях", — заявили аналитики Global Times.
По мнению авторов, всё больше интересы Европы противоречат интересам США, что не может не влиять на экономику и отношения в целом.
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