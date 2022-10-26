Global Times: недовольство Макрона подрывает престиж США

Критика президента Франции Эммануэля Макрона в отношении цен на газ США, который вынуждены покупать страны Европы из-за антироссийского эмбарго, подрывает престиж Вашингтона и ведёт к расколу в Евросоюзе, заявили китайские аналитики.

Ранее Макрон заявил, что не считает завышение стоимости американского СПГ в четыре раза "дружественным" шагом.

"Пока Запад изо всех сил пытается изобразить своё единство на фоне российско-украинского конфликта, Франция явно не защищает престиж США. Это обнажает глубокие противоречия в трансатлантических отношениях", — заявили аналитики Global Times.

По мнению авторов, всё больше интересы Европы противоречат интересам США, что не может не влиять на экономику и отношения в целом.