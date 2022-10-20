Жители некоторых европейских стран начали понимать, что стали жертвами глобальной стратегии Вашингтона. Об этом сообщает Global Times.
По информации китайского издания, Евросоюз столкнулся с серьёзными потерями на фоне следования интересам США. В статье отмечается, что в ЕС растёт стоимость энергоносителей, наблюдается высокая инфляция и показательная рецессия.
Если Европа введёт потолок цен на поставки российского голубого топлива, то Вашингтон станет её "спасителем", подчёркивается в материале.
"Однако американский СПГ стоит намного дороже, чем газ из РФ", — пишет GT.
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ВСУ ночью предприняли очередную попытку высадить на катерах десант в Энергодаре, чтобы захватить Запорожскую АЭС.