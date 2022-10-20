GT: Европа начала осознавать, что стала жертвой глобальной стратегии США

Жители некоторых европейских стран начали понимать, что стали жертвами глобальной стратегии Вашингтона. Об этом сообщает Global Times.

По информации китайского издания, Евросоюз столкнулся с серьёзными потерями на фоне следования интересам США. В статье отмечается, что в ЕС растёт стоимость энергоносителей, наблюдается высокая инфляция и показательная рецессия.

Если Европа введёт потолок цен на поставки российского голубого топлива, то Вашингтон станет её "спасителем", подчёркивается в материале.

"Однако американский СПГ стоит намного дороже, чем газ из РФ", — пишет GT.