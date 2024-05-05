Катастрофа для Tesla: уволили почти всю команду Supercharger. Что теперь будет с зарядкой?

Массовые увольнения в Tesla затрагивают команду Supercharger

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Джон, бывший техник по обслуживанию зарядных станций Tesla Supercharger, и другие уволенные сотрудники компании поделились своими переживаниями с журналистами InsideEVs.

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В последнем месяце Tesla провела несколько волн увольнений, затрагивающих около 20,000 сотрудников, включая большую часть команды, занимающейся разработкой и обслуживанием сети Supercharger. Эти действия совпали с изменением стратегии компании, которая теперь сосредоточена на разработке искусственного интеллекта и роботакси.

Бывшие сотрудники, обеспокоеные будущим сети Supercharger, указывают на возможное снижение качества обслуживания и надежности сети из-за уменьшения числа специалистов.

Несмотря на обещания компании о продолжении развития сети, но с меньшим приоритетом на новые локации и большим акцентом на надежность существующих, сотрудники предполагают увеличение проблем с зарядными станциями и сомневаются в способности оставшихся членов команды справляться с возросшей нагрузкой.

Эти изменения вызвали обеспокоенность и нервозность среди уволенных, которые теперь задаются вопросом о своем будущем и будущем сети, на которую полагаются многие владельцы электромобилей.