В Китае создали БПЛА-спасатель, превращающийся в спасательный круг

Китайская компания Didiok Makings разработала уникальнейший БПЛА-спасатель

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

У спасателей часто случается ситуация, когда утонувший оказывается вдали от берега, а быстро дойти до него просто невозможно. Беспилотник TY-3R от китайской фирмы Didiok Makings может решить эту проблему, так как одновременно является Беспилотным Летательным Аппаратом и средством для спасения.

Фото: unsplash.com by Никко Макаспак is licensed under Creative Commons CC0 1.0

TY-3R стартует как обычный дрон и затем оператор с помощью камеры 720 р может в реальном времени исследовать участки водной поверхности. Когда утонувший обнаружен, беспилотник мгновенно направляется к нему, приближается и превращается в спасательное кольцо. Стоит отметить, что вращающиеся лопасти беспилотника защищены специальными экранами, чтобы избежать травмирования пальцев пострадавшего.

TY-3R способен держать на поверхности двух взрослых, имеет дальность связи с оператором в 1,1 км и может разгоняться до 50 км/ч. Работоспособность беспилотника составляет более 10 минут без необходимости подзарядки. Он весит менее 5 кг, полностью герметичен согласно стандарту IP68, что позволяет ему погружаться на глубину до 1 м и находиться под водой около полутора часа.

После прибытия спасателей к утопающему, оператор отдает команду беспилотнику возвращаться автономно на базу (TY-3R способен взлетать и садиться на воду). TY-3R уже возможно приобрести на веб-сайте фирмы за $11803.