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Танец живота, или bellydance: один из лучших танцев для здоровья женщины

Начало пути в мир танца живота

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Спорт

Танец живота представляет собой не просто хореографическое выражение, а скорее особый обряд.

Начало пути в мир танца живота
Фото: Own work by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Интересно, что этот древний восточный танец изначально создавался для укрепления мышц малого таза и глубоких мышц живота, с целью развития женственности и улучшения родовой функции.

Во время исполнения движений происходит естественный внутренний массаж внутренних органов и мышц, вовлеченных в процессы беременности и родов.

Поэтому данный вид танца рекомендуется женщинам, ведущим малоподвижный образ жизни, как отличное средство профилактики застоя крови в малом тазу.

Танец живота способствует снижению веса: одно интенсивное занятие позволяет сжечь около 400 калорий.

Основные движения этого восточного танца включают: удары, волны, тряски и резкие изгибы.

unesskz танец живота. импровизация. belly dance
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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