Танец живота, или bellydance: один из лучших танцев для здоровья женщины

Танец живота представляет собой не просто хореографическое выражение, а скорее особый обряд.
Интересно, что этот древний восточный танец изначально создавался для укрепления мышц малого таза и глубоких мышц живота, с целью развития женственности и улучшения родовой функции.
Во время исполнения движений происходит естественный внутренний массаж внутренних органов и мышц, вовлеченных в процессы беременности и родов.
Поэтому данный вид танца рекомендуется женщинам, ведущим малоподвижный образ жизни, как отличное средство профилактики застоя крови в малом тазу.
Танец живота способствует снижению веса: одно интенсивное занятие позволяет сжечь около 400 калорий.
Основные движения этого восточного танца включают: удары, волны, тряски и резкие изгибы.
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