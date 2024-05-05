Воздух в квартире станет чище: вот какие растения в этом помогут

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Растения, очищающие воздух в помещении

2:24
Садоводство » Комнатные цветы

Эти растения удалят все загрязняющие вещества из воздуха.

Растения, очищающие воздух в помещении
Фото: commons.wikimedia.org by David E Mead is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Папоротники

Папоротники — это растения, удаляющие загрязняющие вещества, такие как толуол и ксилол, которые содержатся во многих красках и клеях. У них мягкие перистые листья и большие листья. Папоротники хорошо растут в помещении и прекрасно смотрятся как декоративные растения.

Нефролепис возвышенный также называют бостонским папоротником, папоротником-меченосцем или папоротником-лестницей. Это очень эффективное комнатное растение для удаления загрязняющих веществ из окружающего воздуха. Бостонский папоротник выгибается дугой и достигает около 6 футов в длину. Листья этого растения похожи на перья и имеют центральный длинный черешок с мелкими листьями, расположенными по обе стороны от стебля.

Драцена с красной каймой

Драцена краснолистная — быстрорастущий кустарник. Она принадлежит к семейству русковых и драценовых. Листья этого растения имеют красные края и выглядят очень красочно. Они хорошо растут во влажной почве при воздействии фильтрованного света от среднего до яркого.

Существует более 40 различных сортов драцены. У этих растений длинные, широкие листья с кремовыми, белыми или красными линиями. Это неприхотливые растения, которые выдерживают слабое освещение и низкий уровень влажности.

Растения вида драцена удаляют загрязняющие вещества, такие как ксилол, трихлорэтилен и формальдегид, которые могут попасть в ваш дом через лаки и бензин.

 Бамбуковая пальма

Бамбуковая пальма также известна как тростниковая пальма. Эта пальма легко растет в тенистых помещениях и дает небольшие цветы и ягоды. Бамбуковая пальма отфильтровывает бензол, трихлорэтилен и формальдегид.

Бамбуковая пальма (Chamaedorea seifrizii) маленькая. Стебли длинные и тонкие, с узлами, похожими на бамбуковую траву. На стеблях 10-15 лепестков и 12 тёмно-зелёных перистых листьев. Они растут в условиях низкой освещённости на хорошо дренированных почвах.

Комнатное растение для дома и офиса. Ее любят почти все - домашняя Драцена - знакомая незнакомка
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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