Старалась загладить вину перед страной: Ивлеева посетила Донбасс

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Анастасия Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс и обысках в ее офисах

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Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева поделилась в интервью для YouTube-канала Лука Ебков информацией о своем недавнем визите в Донбасс, который недавно стал новым регионом России.

Анастасия Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс и обысках в ее офисах
Фото: инстаграм аккаунт Насти Ивлеевой

О точной дате поездки пока не сообщается; подробности обещаны в полном выпуске интервью, который выйдет завтра.

Кроме того, Ивлеева рассказала о последствиях провокационной "голой вечеринки", которую она устроила, что привело к обыскам в ее офисах. По ее словам, после вмешательства силовиков помещения были фактически разграблены.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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