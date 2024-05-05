Старалась загладить вину перед страной: Ивлеева посетила Донбасс

Анастасия Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс и обысках в ее офисах

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева поделилась в интервью для YouTube-канала Лука Ебков информацией о своем недавнем визите в Донбасс, который недавно стал новым регионом России.

Фото: инстаграм аккаунт Насти Ивлеевой

О точной дате поездки пока не сообщается; подробности обещаны в полном выпуске интервью, который выйдет завтра.

Кроме того, Ивлеева рассказала о последствиях провокационной "голой вечеринки", которую она устроила, что привело к обыскам в ее офисах. По ее словам, после вмешательства силовиков помещения были фактически разграблены.