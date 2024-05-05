Старалась загладить вину перед страной: Ивлеева посетила Донбасс

Блогер Анастасия Ивлеева поделилась в интервью для YouTube-канала Лука Ебков информацией о своем недавнем визите в Донбасс, который недавно стал новым регионом России.
О точной дате поездки пока не сообщается; подробности обещаны в полном выпуске интервью, который выйдет завтра.
Кроме того, Ивлеева рассказала о последствиях провокационной "голой вечеринки", которую она устроила, что привело к обыскам в ее офисах. По ее словам, после вмешательства силовиков помещения были фактически разграблены.
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