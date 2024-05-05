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Индийский беспилотник-"Дерзкий нарушитель" выпущен на дороги страны

Автономный автомобиль Swaayatt Robots ведет себя как дерзкий нарушитель

1:33
Наука

Западные инновации в области автономного управления автомобилями не справляются со своей задачей на азиатских трассах. Здесь даже искусные водители под эффектом стресса, а конвенциональный искусственный интеллект со своим жестким набором правил не способен дать отпор.

Автономный автомобиль Swaayatt Robots ведет себя как дерзкий нарушитель
Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Поэтому разработчики из индийской компании Swaayatt Robots выбрали другой подход: их автономный автомобиль целенаправленно ведет себя на дороге, как будто он местный житель — самый смелый нарушитель.

Идея здесь проста: в Индии не принято придерживаться ПДД и других правил, если только их не навязывают под угрозой наказания. Таким образом, основной стратегией на дороге является пассивно-агрессивное поведение. Необходимо избегать столкновений с опасностями и в то же время приносить угрозу другим участникам движения, чтобы они учитывали вас в своем поведении.

Итоговый результат представляет собой крайне нестандартный стиль вождения искусственного интеллекта, который спокойно игнорирует дорожные знаки, легко выезжает на встречную полосу, а может даже прокатиться по тротуару и т. д. Он не стремится нарочно нарушать правила и подвергать опасности людей, но и не остановится, если существует риск задавить котенка. Это транспортное средство должно "навязывать свои условия на дороге", заставляя других принимать во внимание свои специфические методы движения, поскольку в противном случае выжить в хаосе, царящем на дорогах Индии, становится просто невозможно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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