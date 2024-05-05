Губная забота: простые шаги для мягких и здоровых губ

Как предотвратить обезвоживание и трещины на губах

0:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сохраните свои губы мягкими и здоровыми с помощью простых шагов ухода. Начните с бережной очистки губ мягкими средствами и теплой водой, чтобы удалить загрязнения и остатки макияжа.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Регулярное отшелушивание поможет избавиться от омертвевших клеток и сделает губы более упругими. Воспользуйтесь гидратирующими патчами для губ, чтобы увлажнить и смягчить кожу.

Не забывайте о бальзамах для губ, которые помогут сохранить естественное увлажнение и защитить от сухости и раздражения. Всего лишь несколько простых шагов, и ваши губы будут выглядеть прекрасно.