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Полезный банановый хлеб с добавлением ржаной муки: вам не придётся чувствовать себя виноватой, перекусывая кусочком

Рецепт бананового хлеба с добавлением ржаной муки

1:39
Еда

Это более здоровая версия обычного бананового хлеба. В рецепте используется лишь небольшое количество натуральных подсластителей, поэтому вам не придётся чувствовать себя виноватой, перекусывая кусочком!

Рецепт бананового хлеба с добавлением ржаной муки
Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1,5 стакана ржаной муки
  • 1/2 стакана кокосовой муки
  • 5 столовых ложек растопленного кокосового масла
  • 2–3 столовые ложки кленового или финикового сиропа
  • 2 чайные ложки яблочного уксуса
  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 1 чайная ложка пищевой соды
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки морской соли
  • 3 небольших банана, измельчённых в пюре
  • Ломтики банана в качестве украшения
  • 3 взбитых яйца
  • 5–6 фиников меджул, мелко нарезанных

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой.
  2. Подготовьте две большие миски: одну для сухих ингредиентов, другую для влажных. В первой миске смешайте кокосовую и ржаную муку, финики, корицу, разрыхлитель и соль. Во второй миске взбейте яйца до пены. Добавьте оставшиеся влажные ингредиенты и хорошо перемешайте.
  3. Смешайте две смеси, добавив влажные ингредиенты к сухой смеси. Взбейте венчиком.
  4. Переложите тесто в форму. Поверх теста положите дополнительные ломтики банана в качестве украшения.
  5. Запекайте в духовке 50 минут.
Банановый хлеб без глютена
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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