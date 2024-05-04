Полезный банановый хлеб с добавлением ржаной муки: вам не придётся чувствовать себя виноватой, перекусывая кусочком

Это более здоровая версия обычного бананового хлеба. В рецепте используется лишь небольшое количество натуральных подсластителей, поэтому вам не придётся чувствовать себя виноватой, перекусывая кусочком!
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Ингредиенты
1,5 стакана ржаной муки
1/2 стакана кокосовой муки
5 столовых ложек растопленного кокосового масла
2–3 столовые ложки кленового или финикового сиропа
2 чайные ложки яблочного уксуса
2 чайные ложки молотой корицы
1 чайная ложка пищевой соды
1 чайная ложка ванильного экстракта
1/2 чайной ложки разрыхлителя
1/2 чайной ложки морской соли
3 небольших банана, измельчённых в пюре
Ломтики банана в качестве украшения
3 взбитых яйца
5–6 фиников меджул, мелко нарезанных
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой.
Подготовьте две большие миски: одну для сухих ингредиентов, другую для влажных. В первой миске смешайте кокосовую и ржаную муку, финики, корицу, разрыхлитель и соль. Во второй миске взбейте яйца до пены. Добавьте оставшиеся влажные ингредиенты и хорошо перемешайте.
Смешайте две смеси, добавив влажные ингредиенты к сухой смеси. Взбейте венчиком.
Переложите тесто в форму. Поверх теста положите дополнительные ломтики банана в качестве украшения.