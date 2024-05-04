Полезный банановый хлеб с добавлением ржаной муки: вам не придётся чувствовать себя виноватой, перекусывая кусочком

Рецепт бананового хлеба с добавлением ржаной муки

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Это более здоровая версия обычного бананового хлеба. В рецепте используется лишь небольшое количество натуральных подсластителей, поэтому вам не придётся чувствовать себя виноватой, перекусывая кусочком!

Фото: flickr.com by Ginny is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 стакана ржаной муки

1/2 стакана кокосовой муки

5 столовых ложек растопленного кокосового масла

2–3 столовые ложки кленового или финикового сиропа

2 чайные ложки яблочного уксуса

2 чайные ложки молотой корицы

1 чайная ложка пищевой соды

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 чайной ложки разрыхлителя

1/2 чайной ложки морской соли

3 небольших банана, измельчённых в пюре

Ломтики банана в качестве украшения

3 взбитых яйца

5–6 фиников меджул, мелко нарезанных

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой. Подготовьте две большие миски: одну для сухих ингредиентов, другую для влажных. В первой миске смешайте кокосовую и ржаную муку, финики, корицу, разрыхлитель и соль. Во второй миске взбейте яйца до пены. Добавьте оставшиеся влажные ингредиенты и хорошо перемешайте. Смешайте две смеси, добавив влажные ингредиенты к сухой смеси. Взбейте венчиком. Переложите тесто в форму. Поверх теста положите дополнительные ломтики банана в качестве украшения. Запекайте в духовке 50 минут.