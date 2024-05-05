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Накопительное страхование жизни: назначение и стоимость

О накопительном страховании жизни

0:54
Страхование

Накопительное страхование жизни (НСЖ) сочетает страхование жизни и накопление денег с защитой капитала.

О накопительном страховании жизни
Фото: commons.wikimedia.org by Root66 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

НСЖ предлагает регулярные платежи и проценты за аккумулирование средств на счете страховой компании. Инструмент НСЖ подходит для консервативных инвесторов, желающих застраховать свою жизнь и накопить значительную сумму средств.

НСЖ может рассматриваться как альтернатива банковскому вкладу, но не входит в систему страхования вкладов.

Выбор надежного страховщика с действующей лицензией Банка России важен при оформлении полиса НСЖ. Доходность НСЖ может быть ниже, чем инвестиционное страхование жизни, но инструмент менее рискованный.

В случае досрочного расторжения договора НСЖ, владелец полиса получит лишь часть денег — выкупную сумму.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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