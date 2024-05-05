Накопительное страхование жизни: назначение и стоимость

Накопительное страхование жизни (НСЖ) сочетает страхование жизни и накопление денег с защитой капитала.
НСЖ предлагает регулярные платежи и проценты за аккумулирование средств на счете страховой компании. Инструмент НСЖ подходит для консервативных инвесторов, желающих застраховать свою жизнь и накопить значительную сумму средств.
НСЖ может рассматриваться как альтернатива банковскому вкладу, но не входит в систему страхования вкладов.
Выбор надежного страховщика с действующей лицензией Банка России важен при оформлении полиса НСЖ. Доходность НСЖ может быть ниже, чем инвестиционное страхование жизни, но инструмент менее рискованный.
В случае досрочного расторжения договора НСЖ, владелец полиса получит лишь часть денег — выкупную сумму.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.