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Скандал разгорается: Пригожин жестко ответил критикам Пугачёвой

Пригожин о конфликте с подписчиками: дискуссия о Пугачевой взбудоражила соцсети

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Шоу-бизнес

На дне рождения Филиппа Киркорова, который отметил свои 57 лет, Иосиф Пригожин опубликовал фотографию в социальных сетях.

Пригожин о конфликте с подписчиками: дискуссия о Пугачевой взбудоражила соцсети
Фото: Wikipedia by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0

Это вызвало бурную реакцию подписчиков, которые стали сравнивать поведение звёзд с Аллой Пугачевой, упрекая их в отсутствии самопожертвования. Пригожин отреагировал на комментарии достаточно эмоционально, защищая Пугачеву и вызывая ещё большее возмущение среди подписчиков.

Он подверг критике поведение артистки, заявив, что не видит необходимости следовать за ней после того, как она сама изменила свои убеждения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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