Скандал разгорается: Пригожин жестко ответил критикам Пугачёвой

Пригожин о конфликте с подписчиками: дискуссия о Пугачевой взбудоражила соцсети

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На дне рождения Филиппа Киркорова, который отметил свои 57 лет, Иосиф Пригожин опубликовал фотографию в социальных сетях.

Фото: Wikipedia by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0

Это вызвало бурную реакцию подписчиков, которые стали сравнивать поведение звёзд с Аллой Пугачевой, упрекая их в отсутствии самопожертвования. Пригожин отреагировал на комментарии достаточно эмоционально, защищая Пугачеву и вызывая ещё большее возмущение среди подписчиков.

Он подверг критике поведение артистки, заявив, что не видит необходимости следовать за ней после того, как она сама изменила свои убеждения.