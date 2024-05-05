Скандал разгорается: Пригожин жестко ответил критикам Пугачёвой

На дне рождения Филиппа Киркорова, который отметил свои 57 лет, Иосиф Пригожин опубликовал фотографию в социальных сетях.
Это вызвало бурную реакцию подписчиков, которые стали сравнивать поведение звёзд с Аллой Пугачевой, упрекая их в отсутствии самопожертвования. Пригожин отреагировал на комментарии достаточно эмоционально, защищая Пугачеву и вызывая ещё большее возмущение среди подписчиков.
Он подверг критике поведение артистки, заявив, что не видит необходимости следовать за ней после того, как она сама изменила свои убеждения.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.