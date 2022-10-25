The Economist: удары РФ по украинским энергосетям хорошо продуманны и эффективны

Россия тщательно продумала нанесение ударов по энергосетям Украины, и в результате их вывод из строя оказался "компетентным и эффективным". Такое мнение выразили эксперты издания The Economist.

"Они (российские военные) тщательно выбирали цели, они делали это очень методично", — сказал изданию представитель украинской энергокомпании ДТЭК.

Украинский эксперт полагает, что ВС РФ действовали в сотрудничестве со специалистами энергетической сферы России.

В итоге после нанесённых ударов Украина столкнулась с огромной проблемой: отсутствием необходимого оборудования для восстановления разрушенных энергосетей. Во-первых, поставки Запада в этом плане мизерны, это "капля в море", а во-вторых, на Украине используется советская схема напряжения, и у стран Запада просто нет систем такого образца.

"Единственное место (в Восточной и Центральной Европе), где можно найти оборудование советской эпохи, это склады со старыми трансформаторами. Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти", — рассказал изданию украинский источник.

Поэтому единственное, что остаётся в данной ситуации Киеву — просить западных производителей изготавливать недостающие детали и оборудования для энергосетей на заказ, умоляя выполнять его просьбу в первоочередном порядке.