Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Граждане ФРГ призвали наплевать на желание Зеленского и начать диалог с РФ
Сенатор Морозов: политика ЕС возвращается к практике пиратства и грабежей
Рахманин: у России очень большие запасы вооружений и бронетехники
НМ ДНР наступает на Марьинском направлении, штурмуя укрепрайоны ВСУ
Политолог Гагарин: РФ не уподобляется ЕС, поэтому не накладывает санкции
Военкор Сладков: между Киевом и Польшей может образоваться кратер
МВД ЛНР показало видеокадры уничтожения ВС РФ наблюдательного пункта ВСУ
Ходарёнок: время на Херсонском направлении играет в пользу России
Кедми призвал Россию извлечь урок из слов Си Цзиньпина

The Economist: удары РФ по украинским энергосетям хорошо продуманны и эффективны

Мир

Россия тщательно продумала нанесение ударов по энергосетям Украины, и в результате их вывод из строя оказался "компетентным и эффективным". Такое мнение выразили эксперты издания The Economist.

The Economist: удары РФ по украинским энергосетям хорошо продуманны и эффективны

"Они (российские военные) тщательно выбирали цели, они делали это очень методично", — сказал изданию представитель украинской энергокомпании ДТЭК.

Украинский эксперт полагает, что ВС РФ действовали в сотрудничестве со специалистами энергетической сферы России.

В итоге после нанесённых ударов Украина столкнулась с огромной проблемой: отсутствием необходимого оборудования для восстановления разрушенных энергосетей. Во-первых, поставки Запада в этом плане мизерны, это "капля в море", а во-вторых, на Украине используется советская схема напряжения, и у стран Запада просто нет систем такого образца.

"Единственное место (в Восточной и Центральной Европе), где можно найти оборудование советской эпохи, это склады со старыми трансформаторами. Украинские власти умоляют эти страны перебрать свои запасы и посмотреть, что у них есть, включая неработающие блоки, которые можно разобрать на запчасти", — рассказал изданию украинский источник.

Поэтому единственное, что остаётся в данной ситуации Киеву — просить западных производителей изготавливать недостающие детали и оборудования для энергосетей на заказ, умоляя выполнять его просьбу в первоочередном порядке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Общество
Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин после обращения пользователя в соцсети поручил проанализировать высказывания журналиста Антона Красовского об украинских детях.

Глава СК Бастрыкин поручил проверить заявления Красовского об украинских детях
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Силовые структуры
Техника ВС РФ внезапно вышла на танкистов ВСУ на Криворожском направлении
Мир. Новости мира
В Румынии начались массовые митинги против военной помощи Киеву
Силовые структуры
РВ: Артиллерия разведчиков спецназа НМ ДНР отразила масштабную контратаку ВСУ
Людмила Черткова Милитари-шопинг: от ажиотажного спроса цены "одичали" Людмила Черткова Сергей Лебедев Прибалтика не хочет воевать за НАТО против России Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рассекреченные документы ЦРУ: Штаты взращивали фашизм на Украине с 1946 года Ольга Лебедева
Силовые структуры
Герой РФ Данилов: вёл бой с диверсантами ВСУ "до последнего магазина"
Силовые структуры
Озвучены страны, которые пострадают от взрыва "грязной бомбы": РФ в списке нет
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Политика. Новости и аналитика
Илон Маск назвал Гарри Каспарова "идиотом"
Последние материалы
Ходарёнок: время на Херсонском направлении играет в пользу России
Зеленский пообещал Японии освобождение "северных территорий"
Кедми призвал Россию извлечь урок из слов Си Цзиньпина
Власти Украины призвали граждан перезимовать за границей
В Москве принимают заявки на конкурс юных технологических предпринимателей
Триллион долларов репараций — США выставили России счёт
The Economist: удары РФ по украинским энергосетям хорошо продуманны и эффективны
Украинский премьер Шмыгаль заявил, что немецкий ЗРК IRIS-T сбивает 9 ракет из 10
Чернышов: ФРГ передаст Укараине 20 миллионов евро на поддержку инфраструктуры
Демидов: газовый хаб в Турции — это уход России из-под влияния Китая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников