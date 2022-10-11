Удары по инфраструктуре Украины стали системными. Задача — смена режима Зеленского

Удары по критической инфраструктуре Украины стали системными, это говорит о том, что в Москве поставлена цель смены киевского режима, сделав его содержание непосильной задачей для Запада.

С террористами не договариваются

"С террористами не договариваются", — заявил сегодня в своём ТГ-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, киевский режим стал террористическим. Об этом говорят регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту. Поэтому, по мнению Володина, мирные переговоры с Владимиром Зеленским невозможны.

Мирные переговоры существуют только в виде месседжей

Однако в ходу в СМИ и второй трек — Москва якобы активно ищет переговорный процесс с Киевом.

Об этом говорят предложения первых лиц Казахстана, Турции, Австрии, Ирана о готовности быть посредниками. Украина активно отрицает этот процесс, заявляя, что готова к переговорам только лишь на своих условиях — после возвращения "оккупированных земель".

О том, что Москва готова сесть за стол переговоров с Зеленским, заявила недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко, да и президент Владимир Путин сообщал, что не отказывается, но опять же очевидно, что на российских условиях. Это признание уже вошедших новых территорий за юрисдикцией РФ, демилитризация, денацификация, нейтральный статус Украины.

Однако все эти заявления первых лиц делались до удара ВСУ по Крымскому мосту. После этого Путин на Совбезе 10 октября объявил, что киевский режим пользуется террористическими методами, и пригрозил отвечать. Ещё до заседания был нанесён мощный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

Террористов уничтожают

Предполагаем, что это не принуждение террористов к миру (такая версия тоже есть), а работа на смену режима.

Об этом свидетельствуют...

1. Системность ударов. 11 октября продолжены удары по энергосистеме Украины. Они нанесены ракетами и дронами-камикадзе "Герань-2" по ТЭС в Винницкой, Криворожской, Днепропетровской, Запорожской (неконтролируемой части), Ивано-Франковской, Киевской областях. Как пишет ТГ-канал "Рыбарь", за сутки поражены все крупные ТЭС страны.

"Ладыжинская ТЭС (Винницкая область) питает юго-запад страны. Работает она в дополнение к Южноукраинской АЭС — таким образом на участке энергосети будет создан дефицит электроэнергии, который не получится преодолеть из-за поражения Криворожской ТЭС (вчера) и Ладыженской ТЭС (сегодня). Мощности выбили, а генерация силами одной АЭС едва ли сможет перекрыть потребность. Выходит так, что за астрономические сутки поражены все крупные тепловые станции", — подчеркнул "Рыбарь".

2. Казахстан и ряд других стран призвали своих соотечественников покинуть страну. Если партнёры РФ по СНГ отзывают своих граждан, значит, у них есть данные, что удары будут продолжаться.

3. Начались удары по железнодорожным узлам на западе Украины, в Хмельницкой области сегодня уничтожены Шепетовский железнодорожный узел и ремзавод. Это были очень важные объекты для снабжения войск ВСУ.

4. Система связи Starlink на Украине выведена из строя, сообщает ряд источников. Перебои возникли ещё в день странного свечения в Белгороде. Ряд экспертов объяснял это применением новейшего российского оружия. Сегодня сообщается, что нанесены ракетные удары по терминалам Starlink и якобы в Генштабе ВСУ ситуация близка к потере управления подразделениями.

Не будет помощи Запада — не будет и режима Зеленского

Поставлены задачи

сделать содержание Украины непосильным для Запада,

вхождение страны в коллапс,

потеря выхода к морю

и приход к власти вследствие паники и бегства или уничтожения камарильи Зеленского адекватных политиков.

Они уже подготовлены в России и ждут сигнала.

Представляется, что до западных границ ВС РФ идти незачем. Как пишет ТГ-канал солдата ВСУ iniй, "рагульё львовское способно только украинцев за мову прессовать, а на фронт — ни”.

"Рагульё" примет любую власть, лишь бы их не трогали, а с нацистами не спеша Россия разберётся руками людей Донбасса.

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