У харьковских декоммунизаторов новый враг – Матрона Московская

Харьковские борцы за всё украинское против всего советско-русского нашли для себя новый объект приложения неуёмно бьющей "националистической" энергии. На этот раз им мешает жить — как бы дико странно это ни звучало — Матрона Московская.

Дело в том, что в Харькове с 2015 года есть улица, носящая имя святой старицы. И теперь вдруг оказалось, что название это "не отвечает идеалам украинства". Причём настолько, что член харьковской топонимической группы Александр Вацак потребовал "немедленного" переименования улицы:

"В списке харьковских улиц, которые готовятся переименовать, почему-то отсутствует Матронинская. Она расположена на Старой Салтовке, напротив одноименного недостроенного капища РПЦ", — написал Вацак в запрещённой в России соцсети.

Укронационалист назвал Матрону Московскую "одним из самых агрессивных символов русского мира" и напомнил, что её "не признают святой украинские церкви".