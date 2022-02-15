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Автор Ольга Лебедева

Исследователи нашли зловещее предсказание Матроны Московской

Интересные Новости

Одна из самых почитаемых в России святых, Матрона Московская, которой довелось пережить Гражданскую войну, голод и нищету, годы страха и хаоса, оказывается, "видела" в будущем Третью мировую войну.

Исследователи нашли зловещее предсказание Матроны Московской

Исследователи жизни святой Матроны утверждают: она предрекла, что "злая сила" новой мировой войны "обязательно затронет жизнь каждого человека". А вот спастись шанс выпадет немногим. И прежде всего потому, что "люди Бога забудут и откажутся от Него".

Занимающиеся жизнеописанием московской святой богословы, ссылаясь на оставленное ею предсказание, "цитируют":

"Спастись смогут лишь только те, кто сохранит веру в Бога. Отвергать бога — большое заблуждение. Из-за этого нечистая сила находится рядом с каждым".

Также утверждается, что Матрона Московская советовала людям носить крест, чаще молиться и никогда не терять надежду.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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