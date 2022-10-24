Иранский генерал: 22 страны просят у нас наши беспилотники

22 страны обратились с запросами на покупку иранских беспилотников.

Об этом сообщил старший советник Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Ирана.

По словам генерал-майора Сейеда Яхья Рахима Сафави, Исламская республика долгие годы наращивала свои оборонные возможности пропорционально всё возрастающим угрозам. И на сегодня более 80% оборонной техники производится внутри страны. Но только, он это особо подчеркнул, для внутреннего использования, потому что "чёткая политика заключается в противодействии войне, равно как и её эскалации на Украине":

"Несмотря на то, что мы неоднократно повторяли, что не поставляем беспилотные аппараты России для войны на Украине, хотя у Тегерана и Москвы есть договор о сотрудничестве в сфере обороны, наши БПЛА вдруг захотели иметь у себя сразу 22 страны".

К слову, по словам другого иранского чиновника, Тегеран намерен развивать с Россией экономические связи и готов поставлять очень нужные нам газовые турбины.