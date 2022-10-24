Москва и Тегеран заключили сделку, в соответствии с которой Исламская Республика продаст России 40 газовых турбин своего производства.
Об этом в воскресенье информационному агентству Shana сообщил представитель министерства нефти Ирана Реза Нушади, генеральный директор иранской газовой инжиниринговой и девелоперской компаний.
По словам Нушади, Иран в настоящее время способен самостоятельно производить 85% оборудования, необходимого в газовой промышленности. Подробностей о том, когда именно была заключена сделка и когда турбины должны прибыть в Россию, он не сообщил.
Российские официальные лица пока никак не прокомментировали заявления Нушади.
Напомню, санкционная политика США и их союзников нанесла удар по промышленным связям между Россией и её западными поставщиками оборудования. Ранее в этом году "Газпрому" пришлось постепенно сокращать поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1" из-за технических неполадок, связанных с обслуживанием турбин.
Проблемы возникли из-за санкций в отношении России, которые помешали обслуживанию некоторого оборудования и доставке запасных частей, заявила тогда компания. Одна из таких турбин, первоначально поставленная в Россию немецкой компанией Siemens, застряла в Канаде, куда ее отправили на техническое обслуживание, из-за политики санкций Оттавы. Берлину в конце концов удалось вернуть их, но они так и не были доставлены из Германии в Россию.
"Северный поток-1" и "Северный поток-2" в настоящее время не работают из-за диверсий (серии подводных взрывов).
Россия сейчас расширяет экономическое сотрудничество с Ираном.
В конце сентября министерство нефти Ирана объявило о планах закупать у нашей страны:
Ранее Тегеран раскрыл детали сделки, заключенной в июле между Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и "Газпромом".
Соглашение предполагает сотрудничество в области развития нефтегазовой инфраструктуры, включая строительство терминалов для сжиженного природного газа и газопроводов, сообщили иранские официальные лица.
По данным местных СМИ, стоимость соглашения составляет $40 млрд.
В пятницу посол Ирана в России Казем Джалали сообщил журналистам, что Исламская Республика планирует увеличить импорт российского зерна и стать крупнейшим импортером этого продукта.
"В прошлом году, я полагаю, мы были на втором месте по нашим закупкам в России. В следующем году мы, я думаю, будем номером один”, — сказал дипломат.
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