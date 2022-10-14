Взрывы в Запорожье — атака иранского дрона-камикадзе "Шахид-136"

Сообщается о взрывах в Запорожье.

В Запорожье иранский дрон-камикадзе "Шахид-136" атаковал объекты ВСУ. Местные власти заявляют о поражении объекта инфраструктуры на территории которого начался пожар.

Сообщается, что БПЛА атакует украинские объекты на территории Днепропетровской области. Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, на которых слышна работа дрона над Кривым Рогом. Также сообщается, что в Никополе прогремела серия взрывов от огня артиллерии.

"В ночь ушли под звуки, ставшие традицией. В небе над Запорожьем, Никополем, Кривым Рогом — мопеды. Пана Резникова уже расстроили — дело трёхстами "шахидов" не ограничится. Военторг организует новые поставки", — заявил военкор Котенок.