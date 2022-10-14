Местные жители сообщают о взрывах в Кривом Роге.
Сразу несколько сообществ, посвящённых Кривому Рогу, опубликовали видео, на которых слышна работа беспилотника. Авторы "Русской Весны" утверждают, что это звуки работы иранских дронов-камикадзе. По их словам, сейчас БПЛА атакуют объекты ВСУ в Днепропетровской области.
Также под огнём Никополь, из которого ВСУ обстреливают российский Энергодар.
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Информация о погибших в зоне спецоперации мобилизованных жителях Челябинска вызвала возмущение депутата Госдумы РФ Сергея Морозова.