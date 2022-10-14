Взрывы в Кривом Роге: БПЛА атакуют объекты ВСУ в Днепропетровской области

Местные жители сообщают о взрывах в Кривом Роге.

Сразу несколько сообществ, посвящённых Кривому Рогу, опубликовали видео, на которых слышна работа беспилотника. Авторы "Русской Весны" утверждают, что это звуки работы иранских дронов-камикадзе. По их словам, сейчас БПЛА атакуют объекты ВСУ в Днепропетровской области.

Также под огнём Никополь, из которого ВСУ обстреливают российский Энергодар.