Сальдо объяснил, зачем жителям покидать Херсон: чтобы военные сделали своё дело

Жителей Херсонской области власти попросили на время покинуть регион, чтобы находящиеся здесь военные могли спокойно делать своё дело, не опасаясь за жизни мирного населения. Об этом сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.

Врио главы региона подчеркнул, что речь не идёт об эвакуации, и пообещал помочь в решении всех вопросов, связанных с временным отъездом граждан.

"Это не эвакуация, а тот, кто хочет, может выехать на лечение, оздоровление, чтобы военные сделали свое дело и это не угрожало никому. Все вопросы, связанные с переездом, можно решить на горячей линии. Работают автобусы, переправа через Днепр для всех желающих", — сказал Сальдо, слова которого приводит URA. RU.

Врио губернатора добавил, что, несмотря на относительно спокойную жизнь в Херсоне, военные должны гарантировать её и в будущем, и будет лучше, если местных жителей на время работы ВС РФ не будет в городе.