Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступление на саммите в Астане заявил, что целью Анкары является достижения перемирия в украинском конфликте.
"Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие", — сказал он.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.