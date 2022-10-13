Эрдоган назвал скорейшее достижение перемирия на Украине целью Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступление на саммите в Астане заявил, что целью Анкары является достижения перемирия в украинском конфликте.

"Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие", — сказал он.