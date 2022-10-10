Politico: канцлер Германии невероятно злит руководителей Евросоюза

Канцлер Олаф Шольц действует так, что не остаётся никаких сомнений — Германия прежде всего. К такому не очень приятному для канцлера выводу приходят обозреватели европейских изданий. Хотя почему "не очень приятному"?

Вот, в частности, что по этому поводу пишет издание Politico: "Касается ли вопрос поставок оружия Киеву или того, как смягчить последствия роста цен на природный газ, подход канцлера был ясен: Германия прежде всего".

В материале отмечается, что больше всего руководство Евросоюза злит желание Берлина действовать в одиночку в ключевых вопросах экономики и безопасности, сообщает РИА "Новости".

С начала украинского конфликта Олаф Шольц заявил о выделении ста миллиардов евро на укрепление не европейской безопасности, а безопасности Германии.

"Точно так же подход его правительства к надвигающейся нехватке газа и электроэнергии этой зимой был полностью сосредоточен на Германии, а не на Европе", — говорится в статье Politico. B подчёркивается, что Европа, скорее всего, останется не более чем условной опорой для Шольца.

Стоит заметить, что правительство Германии находится под постоянным давлением со стороны союзников по НАТО, Евросоюзу. Ну и Украина вносит свою посильную лепту — Киев постоянно упрекает Берлин за недостаточные поставки оружия и недостаточную финансовую помощь.

Ещё один момент, который следует отметить: требование Польши к Германии выплатить репарации за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны. Варшава требует от Берлина 1,3 триллиона долларов. Берлин эти требования, разумеется, отвергает.

Можно сказать, что это ещё один штрих к картине взаимоотношений страны с крупнейшей в Европе экономикой, локомотива Евросоюза с другими странами сообщества. Принизить роль Германии в европейских и мировых делах сейчас предостаточно. Так что вполне понятно, почему европейская пресса критикует Шольца.