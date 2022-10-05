Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек обвинил дружественные страны ФРГ в намеренном завышении цен на газа.
"Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются астрономических цен. Это, конечно, влечёт за собой проблемы", — пояснил Хабек в интервью Neue Zürcher Zeitung.
Хабек призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию и уточнил, что США должны проявить солидарность в этом вопросе.
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