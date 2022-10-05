Хабек: дружественные ФРГ страны добиваются "астрономических" цен на газ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек обвинил дружественные страны ФРГ в намеренном завышении цен на газа.

"Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются астрономических цен. Это, конечно, влечёт за собой проблемы", — пояснил Хабек в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Хабек призвал Евросоюз вмешаться в ситуацию и уточнил, что США должны проявить солидарность в этом вопросе.