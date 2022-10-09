По мнению бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, украинский лидер Владимир Зеленский, пригрозив России нанесением "превентивного удара" желает скрыть все преступления, совершённые им ранее.
Кива уверен, что Зеленский находится в отчаянном положении, и планирует действовать по принципу "война всё спишет".
"Это желание Зеленского скрыть все ранее совершенные им преступления. Третья мировая война — она все может списать, и это его крик души. Он сорвался в штопор, подписал себе приговор", — сказал Кива в эфире телеканала НТВ.
Ранее экс-депутат Рады уже назвал "приговором" для Зеленского его отказ вести переговоры в лидером РФ Владимиром Путиным.
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