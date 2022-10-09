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Кива: "превентивным ударом" по РФ Зеленский хочет скрыть все свои преступления

Мир

По мнению бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, украинский лидер Владимир Зеленский, пригрозив России нанесением "превентивного удара" желает скрыть все преступления, совершённые им ранее.

Кива уверен, что Зеленский находится в отчаянном положении, и планирует действовать по принципу "война всё спишет".

"Это желание Зеленского скрыть все ранее совершенные им преступления. Третья мировая война — она все может списать, и это его крик души. Он сорвался в штопор, подписал себе приговор", — сказал Кива в эфире телеканала НТВ.

Ранее экс-депутат Рады уже назвал "приговором" для Зеленского его отказ вести переговоры в лидером РФ Владимиром Путиным.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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