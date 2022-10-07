Рада поддержала Японию, признав Южные Курилы её "оккупированной территорией"

Депутаты Верховной Рады Украины приняли решение признать Южные Курилы территорией Японии, оказавшейся под "оккупацией России". Информация об этом размещена на сайте украинского парламента.

Депутаты Рады заявили, что поддерживают Японию в отношении её "северных территорий", которые якобы находятся под "оккупацией РФ". Они призвали международное сообщество вернуть эти острова их "законному владельцу" — Японии.