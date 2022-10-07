Депутаты Верховной Рады Украины приняли решение признать Южные Курилы территорией Японии, оказавшейся под "оккупацией России". Информация об этом размещена на сайте украинского парламента.
Депутаты Рады заявили, что поддерживают Японию в отношении её "северных территорий", которые якобы находятся под "оккупацией РФ". Они призвали международное сообщество вернуть эти острова их "законному владельцу" — Японии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.