Матвийчук заявил, что скопление сил ВСУ у ЗАЭС является политической игрой Киева

Скопление сил украинской армии в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является политической игрой Киева на нервах Запада. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, ВСУ не планирует взрывать ЗАЭС, поскольку украинцы «не идиоты» и осознают, что это приведёт к экологической катастрофе.

"Это очередная политическая игра на нервах США и Европы с целью получения денег путём шантажа экологической катастрофой", — заявил Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Эксперт подчеркнул, что манёвры ВСУ напрямую связаны с заявлениями России о переходе ЗАЭС под её юрисдикцию.