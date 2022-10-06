Скопление сил украинской армии в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является политической игрой Киева на нервах Запада. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, ВСУ не планирует взрывать ЗАЭС, поскольку украинцы «не идиоты» и осознают, что это приведёт к экологической катастрофе.
"Это очередная политическая игра на нервах США и Европы с целью получения денег путём шантажа экологической катастрофой", — заявил Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что манёвры ВСУ напрямую связаны с заявлениями России о переходе ЗАЭС под её юрисдикцию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.