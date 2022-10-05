Вотум недоверия из-за “Северного потока”: в Дании пройдут досрочные выборы

Досрочные выборы будут проведены во избежание вотума недоверия, который может быть выдвинут в адрес Фредериксен ее бывшим союзником, членом правящей социал-демократической партии Софи Карстен-Нильсен — после аварии на "Северном потоке” страна стала центром глобального политического кризиса в Европе.

Общественные опросы Королевства Дании показывают, что население разделяет симпатии и к социал-демократам во главе с Фредериксен и поддерживающим их левым партиям, и к правому блоку, куда входят консервативная и либеральная партии.

"Мы, социал-демократы, стремимся к широкому правительству с партиями с обеих сторон политического спектра”, — заявила Фредериксен на пресс-конференции во дворце Мариенборг.