Бывший французский военный, независимый журналист и эксперт по баллистике Адриан Боке, который освещал события на Украине и в Донбассе, раскрыл подробности нападения на него в Стамбуле. Он считает, что к этому может быть причастна Служба безопасности Украины (СБУ).
По словам Боке, нападавших было двое и они пытались его зарезать.
"Один из них держал меня за голову, а второй, с ножом, стремился перерезать мне горло в районе шейной вены", — рассказал репортёр в беседе с RT.
Журналист также заявил, что не боится и собирается вернуться в Донбасс, чтобы показать, как мирных жителей убивают западные снаряды.
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