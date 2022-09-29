Адриан Боке раскрыл подробности нападения на него в Стамбуле: хотели зарезать

Бывший французский военный, независимый журналист и эксперт по баллистике Адриан Боке, который освещал события на Украине и в Донбассе, раскрыл подробности нападения на него в Стамбуле. Он считает, что к этому может быть причастна Служба безопасности Украины (СБУ).

По словам Боке, нападавших было двое и они пытались его зарезать.

"Один из них держал меня за голову, а второй, с ножом, стремился перерезать мне горло в районе шейной вены", — рассказал репортёр в беседе с RT.

Журналист также заявил, что не боится и собирается вернуться в Донбасс, чтобы показать, как мирных жителей убивают западные снаряды.