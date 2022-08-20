В Мариуполе была совершена попытка покушения на жизнь мэра города Константина Иващенко. Об этом сообщил в субботу военный журналист Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
По словам репортёра, взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработало в момент подъезда чиновника. Сам Иващенко не пострадал.
На месте подрыва сейчас работают сапёры. Сработавшее взрывное устройство, предположительно, было не одно, добавил военкор.
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