В Херсонской области совершено покушение на пророссийского чиновника

В Новой Каховке Херсонской области неизвестные совершили покушение на заместителя главы местной администрации Виталия Гура.

По информации РИА Новости, в него стреляли из пистолета Макарова. После покушения пророссийского чиновника доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали с подозрением на инфаркт и инсульт. Медики не исключают, что чиновника могли отравить. За жизнь находящегося в коме Сальдо борются врачи.