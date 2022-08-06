В Новой Каховке Херсонской области неизвестные совершили покушение на заместителя главы местной администрации Виталия Гура.
По информации РИА Новости, в него стреляли из пистолета Макарова. После покушения пророссийского чиновника доставили в больницу в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что главу временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали с подозрением на инфаркт и инсульт. Медики не исключают, что чиновника могли отравить. За жизнь находящегося в коме Сальдо борются врачи.
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