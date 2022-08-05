Главу временной администрации Херсонской области Сальдо могли отравить

Глава временной администрации Херсонской области Владимир Сальдо попал в больницу с подозрением на инфаркт и инсульт. Врачи не исключают, что его могли отравить. Сейчас пациент находится в коме.

Медики оценивают состояние Сальдо, как крайне тяжёлое. По данным Telegram-канала Baza, Сальдо был доставлен в крымскую больницу с симптомами, напоминающими инфаркт. Однако кардиограмма не показала проблем с сердцем. После компьютерной томографии врачи отвергли подозрение на инсульт. В пятницу, 5 августа состояние здоровья пациента резко ухудшилось. Сальдо был введён в медикаментозную кому и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Через несколько дней будут известны результаты анализа крови, по которым можно будет понять, был ли отравлен глава администрации Херсонской области.

В Киеве неоднократно заявляли, что Сальдо является одной из главных целей Вооружённых сил Украины.

Ранее глава Херсонской области заявил, что регион будет трансформирован в субъект РФ.