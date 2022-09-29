Представители военно-политического блока НАТО заявили, что аварии на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются результатом диверсии. Как написали на официальном сайте альянсе, страны объединения решительно отреагируют на атаку их инфраструктуры.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.