Безпалько: следующие референдумы пройдут в Николаевской и Одесской областях

Жители донбасских республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение на референдуме войти в состав России. Политолог Богдан Безпалько уверен, что начинание подхватят прочие регионы Украины.

По мнению эксперта, сейчас создан прецедент, а значит не стоит исключать, что подробное голосование пройдёт в других освобождённых от националистов областях Украины.

"Это же прецедент, безусловно. Я очень жду референдумов в Николаевской и Одесской областях, может быть даже в части Винницкой", — заявил он в интервью изданию "Военное дело".

Специалист предполагает, что в западных регионах страны найдутся ярые противники Российской Федерации, но когда они окажутся в меньшинстве, им останется либо смириться, либо покинуть Украину.

Президент России не обозначал границы спецоперации, напомнил Безпалько, а значит такие референдумы могут пройти на любой освобожденной от украинских войск территории.