Жители донбасских республик, Херсонской и Запорожской областей приняли решение на референдуме войти в состав России. Политолог Богдан Безпалько уверен, что начинание подхватят прочие регионы Украины.
По мнению эксперта, сейчас создан прецедент, а значит не стоит исключать, что подробное голосование пройдёт в других освобождённых от националистов областях Украины.
"Это же прецедент, безусловно. Я очень жду референдумов в Николаевской и Одесской областях, может быть даже в части Винницкой", — заявил он в интервью изданию "Военное дело".
Специалист предполагает, что в западных регионах страны найдутся ярые противники Российской Федерации, но когда они окажутся в меньшинстве, им останется либо смириться, либо покинуть Украину.
Президент России не обозначал границы спецоперации, напомнил Безпалько, а значит такие референдумы могут пройти на любой освобожденной от украинских войск территории.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.