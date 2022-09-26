Замглавы МИД России: США должны "охолонуть"

Соединённые Штаты должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая её к опасной черте, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать её к опасной черте", — сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Сергей Рябков также отметил, что никаких изменений в российском подходе к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло. Всё в том ж самом русле, что задано военной доктриной России и основами государственной политики в области ядерного сдерживания.

"Как мы неоднократно отмечали и публично, и в контактах с американцами, никаких изменений российских доктринальных подходов к этой теме не произошло, всё остается в том же русле и в тех же рамках, которые заданы нашей военной доктриной, а также основами государственной политики в области ядерного сдерживания", — сказал Рябков.

Стоит отметить, что в последнее время на Западе стали активно раскручивать тему того, что Россия якобы может применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Причём речь идёт не только о публикациях в прессе со ссылками на некие источники среди бывших и действующих сотрудников американской администрации.

Например, на днях на эту тему много чего наговорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. В частности, он сообщил, что высокопоставленные американские чиновники уведомили своих российских коллег по приватной линии о "катастрофических последствиях" применения ядерного оружия.

"Мы, не колеблясь, можем публично заявить, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями в случае применения ядерного оружия, и США с союзниками ответят (на это) решительно", — сказал Салливан в интервью телеканалу NBC.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад в США тоже довольно активно муссировали тему якобы возможного применения Россией ядерного оружия.

Но вернёмся к высказываниям Сергея Рябкова. По его словам, Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о стратегических наступательных вооружениях.

"Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность", — сказал Рябков.