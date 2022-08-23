Рябков заявил, что Россия сохраняет каналы дипсвязи с США

Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат рассказал, что диалог с США проводится на постоянной основе, он никогда не прекращался. Есть контакты на уровне посольств, а также по телефону, объяснил Рябков.