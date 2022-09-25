Генерал Бертолини: после референдумов ВСУ будут иметь дело с ядерными силами РФ

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует себя в сильной позиции из-за помощи со стороны западных стран. Поэтому не стоит исключать, что ВСУ снова организуют наступление благодаря разведданным США и нападут на республики Донбасса, которые в скором времени станут частью России. Об этом заявил итальянский боевой генерал Марко Бертолини.

По его мнению, Вашингтон не хочет мира на Украине. Основной целью американского лидера Джо Байдена является война, которая разделит Европу на непримиримые части и обескровит Россию, считает генерал.

"Это не добрые желания, особенно на фоне того, что первые шаги России в этом конфликте с самого начала давали понять: Москва не хочет "битвы не на жизнь, а на смерть", в отличие от Байдена", — заявил Бертолини.

После присоединения Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России могут последовать отчаянные атаки со стороны Украины, которые уже будут являться нападением на российскую территорию.

"Это провоцирует, вводит в игру российские ядерные силы сдерживания. Все сценарии в вызывающем всё большую тревогу дальнейшем развитии конфликта — все эти сценарии оказываются возможными", — заявил генерал в беседе с изданием L'Antidiplomatico.