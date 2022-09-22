По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, в регионе заработал центр, в котором принимаются заявления на вступление в добровольческие батальоны.
Балицкий рассказал, что 21 сентября членами добровольческих подразделений стали больше 30 жителей региона.
Все желающие добровольно защищать свой край пройдут военную подготовку для освоения нужной военной специальности, а после добровольцы будут зачислены в полк.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.