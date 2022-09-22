Глава ВГА Запорожья Балицкий: начат приём заявлений в добровольческие батальоны

По словам главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого, в регионе заработал центр, в котором принимаются заявления на вступление в добровольческие батальоны.

Балицкий рассказал, что 21 сентября членами добровольческих подразделений стали больше 30 жителей региона.

Все желающие добровольно защищать свой край пройдут военную подготовку для освоения нужной военной специальности, а после добровольцы будут зачислены в полк.