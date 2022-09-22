Накануне в Японии прошли учения, в ходе которых различные службы отрабатывали действия в случае ракетной атаки со стороны КНДР.
На тренировках в городе Уодзу были отработаны способы оповещения гражданского населения и размещение мирных жителей в подземных переходах, сообщает местный муниципалитет.
Стоит отметить, что подобные масштабные учения провели впервые с 2018 года.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.