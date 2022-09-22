В Японии прошли учения на случай ракетного нападения КНДР

Накануне в Японии прошли учения, в ходе которых различные службы отрабатывали действия в случае ракетной атаки со стороны КНДР.

На тренировках в городе Уодзу были отработаны способы оповещения гражданского населения и размещение мирных жителей в подземных переходах, сообщает местный муниципалитет.

Стоит отметить, что подобные масштабные учения провели впервые с 2018 года.