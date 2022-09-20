Власти ДНР: для проведения референдумов в республиках Донбасса всё готово

Председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман сообщил, что в Донбассе есть все условия для организации голосования о вхождении регионов в состав России.

"В Луганской Народной Республике, где освобождена вся территория, полностью подготовлено всё, на наших территориях также всё готово", — отметил чиновник, передаёт "Россия-24".

По словам политика, власти уже создали избирательные комиссии и нашли наблюдателей. Как подчеркнул Кофман, нужно определить дату проведения референдумов.

Вместе с этим он допустил использование электронного формата. Так граждане республик, которые находятся в России, смогут проголосовать не только в посольстве, объяснил председатель ОП. Он добавил, что технология позволит принять участие в референдуме проживающим на подконтрольных Киеву территориях людям.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков назвал включение Донбасса в состав Российской Федерации крупнейшим поражением украинского лидера Владимира Зеленского.