Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что организация референдумов о вхождении в состав нашей страны Донецкой и Луганской Народных Республик, подконтрольных РФ регионов позволит восстановить историческую справедливость.
По мнению чиновника, после присоединения территорий изменится не только курс России, но и всего мира. Как напомнил политик, в случае атаки на нашу страну Москва способна применять для защиты любые средства. Также экс-лидер РФ отметил, что из-за Конституции новые президенты не смогут нарушить территориальную целостность государства.
"Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому голосования и необходимо проводить", — заключил Медведев.
Ранее член Госдумы Дмитрий Белик сказал, что ЛНР и ДНР долго боролись с Киевом и должны стать частью Российской Федерации.
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