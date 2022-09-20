Народные республики Донбасса сполна прошли свой путь противостояния с киевским режимом и заслужили быть частью России. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Политик в беседе с РИА Новости назвал референдум по воссоединению с Россией "глотком воздуха полной грудью" для людей Донбасса.
Россия обязана предоставить им такое право и дать возможность вернуться на историческую родину, заключил он.
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