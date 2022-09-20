Депутат Госдумы заявил, что республики Донбасса "заслужили быть частью России"

Народные республики Донбасса сполна прошли свой путь противостояния с киевским режимом и заслужили быть частью России. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Политик в беседе с РИА Новости назвал референдум по воссоединению с Россией "глотком воздуха полной грудью" для людей Донбасса.

Россия обязана предоставить им такое право и дать возможность вернуться на историческую родину, заключил он.