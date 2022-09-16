Парламент Казахстана принял закон о семилетнем сроке президента

Обе палаты парламента Казахстана приняли закон о поправках в конституцию, согласно которым в республике должен быть введён однократный семилетний срок президента.

По словам председателя нижней палаты парламента Ерлана Кошанова, депутаты также единогласно проголосовали за то, чтобы столица государства вновь называлась Астаной.