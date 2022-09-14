Шмыгаль: покрыть дефицит бюджета в 2023 году Украина надеется с помощью Запада

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что Киеву удастся покрыть дефицит бюджета в 2023 году при помощи поддержки западных кураторов: США, ЕС и МВФ.

Согласно отчёту Кабмина Украины, ежемесячный дефицит бюджета страны составит 3 миллиарда долларов, для покрытия этой суммы киевские власти рассчитывают прибегнуть к помощи иностранных инвесторов.

Шмыгаль заверил, что США готовы выделить Киеву 11,7 миллиардов долларов, МВФ — 1,4 миллиарда долларов, и ЕС — 8 миллиардов евро. Эти средства, по словам премьера, позволят Украине "стабильно завершить год" и продолжить в следующем году "активное финансовое сотрудничество с партнёрами".