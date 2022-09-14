Экс-разведчик Риттер: НАТО несёт ответственность за конфликт на Украине

Экс-разведчик США, военный эксперт Скотт Риттер прокомментировал ситуацию на Харьковском направлении и отметил, что сейчас конфликт перешёл в новую фазу боевых действий.

Союзные силы России и Народной милиции столкнулись с боевиками территориальной обороны и националистическими батальонами, которые действовали при поддержке восстановленных сил ВСУ, обученных инструкторами НАТО.

"Нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение второй фазы сражения, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом между НАТО и Россией", — заявил Риттер в материале для Information Clearing House.

Однако российская армия способна адаптироваться к любым условиям, отметил эксперт. Он считает, что Россия одержит победу, но окончание боевых действий дорого обойдётся вовлечённым сторонам.