Подоляка: в рядах ВСУ так много людей из НАТО, что это уже не наёмники

Граждане стран коллективного Запада заполонили Украину, а в составе ВСУ из них формируются целые батальоны. Об этом заявил военный журналист Юрий Подоляка, ссылаясь на свои источники. Инсайдер сообщил блогеру, что за одну прогулку насчитал несколько сотен англоязычных военных.

Учитывая регулярные поставки иностранного оружия в Киев и информационную поддержку со стороны западных СМИ, можно говорить о прямом противостоянии НАТО и России в ходе спецоперации на Украине, отметил журналист.

"Говорить, что это наёмники, я бы уже не стал. Там уже сформированы целые подразделения, в том числе батальонного уровня. Это уже очень серьёзно. Из украинского там только "мясо"", — заявил Подоляка в программе "Время покажет".