В Литве чиновники хотят изменить название Русского драматического театра. Известно, что только на его территории показывали профессиональные спектакли на русском языке. Как подчеркнули в Минкультуры республики, учреждение переименуют в Вильнюсский старый театр.
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