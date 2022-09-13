В Литве Русский драматический театр переименуют в Старый вильнюсский театр

В Литве чиновники хотят изменить название Русского драматического театра. Известно, что только на его территории показывали профессиональные спектакли на русском языке. Как подчеркнули в Минкультуры республики, учреждение переименуют в Вильнюсский старый театр.